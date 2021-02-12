Жителей Мурманской области на выходных ожидают морозы до -38 градусов

За окном гуляет крепкий морозец. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что лучше - мощные снегопады или крепкие морозы? Как бы кто не ответил на этот вопрос, погода решит все за нас. На прошлой неделе снег валил так сильно, что Мурманская область увязла в сугробах, а затем жители Заполярья получили другой февральский сюрприз - жгучий холод. Он то и продолжит царствовать в регионе на ближайших выходных.

- 13 и 14 февраля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха ночью и утром -20-27 градусов, в центральных и восточных районах местами -32-38, днем -15-20 градусов, в отдельных районах -22-27. На дорогах гололедица, - сообщили синоптики Мурманского гидрометцентра.

Так что День Святого Валентина лучше отмечать где-нибудь в теплом месте, например, дома или в ресторане, чтобы не заработать простуду.

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