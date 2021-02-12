Воспитатель детского сада в Коле поборется за звание "Воспитатель года России – 2020»

Подведение итогов конкурса состоится 14 февраля. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Воспитатель детского сада №4 в Коле Наталья Ионова представит Мурманскую область в финале конкурса «Воспитатель года России 2020». Заключительный этап соревнования стартовал в Перми, в нем принимают участие представители 80 регионов страны. Кто знает, может быть, именно наша землячка одержит в нем победу? Будем за нее болеть!

- Первый очный тур финала включает два испытания – «Моя педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми». Во втором очном туре конкурсантов ждут еще два испытания – «Мастер-класс» и «Ток-шоу». Подведение итогов конкурса, награждение победителя и лауреатов состоятся 14 февраля, - сообщили в министерстве образования Мурманской области.

Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» проводится с 2010 года. Учредители – Министерство просвещения РФ и Общероссийский профсоюз образования. В 2019 году главный приз конкурса – «Хрустальную жемчужину» – получил педагог пермского детского сада «Школа Рыцарей и Принцесс» Евгений Пепеляев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кировск стал лучшим городом страны по организации сферы образования. Жюри всероссийского конкурса исследовало количество смен в школах, очередь в детские сады и зарплаты учителей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru