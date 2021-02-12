Предприниматель из Заполярного продавал поддельные кроссовки всемирно известных брендов

Предпринимателю назначили штраф. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предприниматель из Заполярного решил "навариться" на продаже подделок, но закон не обошел его стороной.

Известно, что в его магазине продавались товары всемирно известных брендов, таких как «Nike», «Reebok», «Adidas». Однако то, что все они были контрафактом, бизнесмен умалчивал.

- Выявленная продукция производилась не на производственных мощностях правообладателей, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделий и используемым материалам, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

По результатам проверки прокурор Печенгского района обратился в арбитражный суд, чтобы привлечь бизнесмена к административной ответственности по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ за реализацию товаров, содержащих незаконное воспроизведение чужих товарных знаков.

Заявление прокурора суд удовлетворил, поэтому предпринимателю назначили штраф - 25 тысяч рублей с конфискацией поддельных товаров. Решение в законную силу еще не вступило.

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