Коронавирус унес за сутки еще 6 жизней. Фото: ИВАНОВА Диана

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 12 февраля 2021 года составило 875 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки от COVID-19 умерли еще шесть человек. Всего с начала февраля новая коронавирусная инфекция унесла жизни 53 северян.

С марта 2020 года, когда в Мурманской области выявили нулевого пациента, заразились уже 44 939 жителей и гостей Заполярья. Из них выздоровели 42768 пациентов. 142 новых случая зафиксировали за последние 24 часа, в последний раз подобный результат отмечался 8 октября. После этого пошел рост числа зараженных, который достиг максимума 2 декабря - 290 человек за сутки. На данный момент заболеваемость ковидом снова идет на спад.

Наибольшее число инфицированных наблюдается в Мурманске (+64, всего 22210), Североморске (+16, всего 4182) и Кандалакшском районе (+15, всего 3061).

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