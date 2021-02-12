Бывший министр из Мурманской области получил аналогичную должность в Камчатском крае

Олег Костенко теперь будет министров в Камчатском крае. Фото: правительство Мурманской области

В октябре 2019 года, когда губернатор Андрей Чибис формировал новую команду, в нее вошел Олег Костенко. Он стал финалистом конкурса "Лидеры Севера" и полуфиналистом конкурса "Лидеры России", и хорошо проявив себя, возглавил министерством инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области.

Однако в должности он пробыл менее полугода и ушел в отставку. А спустя почти год Олег Костенко получил аналогичную должность уже в Камчатском крае. На конкурс на замещение должности министра инвестиций, промышленности и предпринимательства заявки подали 34 человека.

Участникам было необходимо зарегистрироваться на портале, заполнить электронное резюме и пройти тестирование по общим вопросам, связанным со знанием законодательства и отраслевой специфики, а также создать презентацию и видеопрезентацию, где нужно было рассказать о себе, своих достижениях и защитить стратегию по теме "Мои первые 100 дней в должности министра".

- Из поступивших заявок до этапов отбора было допущено 22 кандидата. Победителем открытого отбора стал Олег Костенко, – сообщил заместитель председателя правительства Евгений Чекин. – Олег Николаевич обладает большим опытом работы и всеми необходимыми компетенциями для того, чтобы эффективно реализовывать поставленные задачи и намеченные проекты в регионе. Ранее он руководил министерством инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, а до недавнего времени занимался инвестиционным проектами Мурманского морского торгового порта.

К слову, Олег Костенко имеет три высших образования: учитель истории, учитель английского языка и по специальности "финансы и кредит".

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