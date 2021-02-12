В Мурманске пройдет сбор продуктов и средств гигиены для бездомных людей

Точное место сбора будет вскоре известно. Фото: vk.com/rboostreet

21 февраля в Мурманске пройдет благотворительная акция, где все желающие смогут помочь бездомным людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Принести на точку сбора - к торговому центру "Мурманск Молл" - можно продукты и средства гигиены, а также теплую зимнюю обувь. А вот одежда уже не требуется, ее очень много собрали в прошлый раз.

- На мероприятии будет собираться гречка, рис, макароны и другие крупы, сахар, чай/кофе, консервы, растительное масло, замороженные продукты. Из средств гигиены нужны зубная паста и щетки, мыло, салфетки бумажные и влажные, антисептики, шампуни/гели, одноразовые станки для бритья, стиральный порошок, СИЗ (маски, перчатки), - сообщили в мурманской благотворительной общественной организации «УЛИЦА».

Точное место сбора будет вскоре опубликовано. Акция, которую организовывает паблик "Мурманск", пройдет с 17.00 до 22.00. Все собранное будет передано в штаб «Улицы».

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