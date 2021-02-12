Андрей Чибис: «Отток населения - это проблема не только нашего Севера, соседи тоже с ней столкнулись»

По данным «Мурманскстата», в 2020 году Заполярье лишилось почти 8 тысяч жителей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На пресс-конференции «Интерфакса» губернатор Мурманской области Андрей Чибис затронул тему оттока населения. Напомним: его сокращение - одна из ключевых задач стратегического плана «На Севере - жить.2030».

- Отток населения - это проблема не только Русского Севера. На совете губернаторов Баренц-региона, который был создан по моей инициативе для обмена опытом по борьбе с пандемией коронавируса и не только, мы поднимали этот вопрос. С данной проблемой столкнулись и наши соседи. В той же Норвегии и Финляндии города на севере более благоустроены, чем у нас. Но даже оттуда уезжают люди в лучшие климатические условия, - отметил Андрей Чибис.

По данным «Мурманскстата», в 2020 году Заполярье лишилось почти 8 тысяч жителей. Правда, пока подробности ежегодного исследования не известны, в частности, сколько процентов от этого количества умерли, а сколько уехали. Но как сообщил глава региона, тема оттока населения замедлился.

- Конечно, это радует, мои коллеги сказали, что это победа. Но все же эти данные надо проанализировать, понять причины. Может, меньше стали уезжать из региона из-за пандемии, - рассказал Андрей Владимирович.

Хотя на процесс могло повлиять и благоустройство городов и развитие новых проектов с созданием рабочих мест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ТОР "Столица Арктика" появятся новые резиденты. География первой в Мурманской области территории опережающего развития расширится на весь регион (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru