Погода в Мурманске и области на 12 февраля 2021 года: до -32 градусов, туман

В регион пришли морозы. Фото: Олег ФИЛОНОК

На смену мощным снегопадам, которые успели всем доставить массу хлопот, в Мурманскую область пришли крепкие морозы.

- 12 февраля погоду Кольского полуострова будет определять заполняющийся циклон с центром вблизи побережья Мурмана. В этот день ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, ночью и утром туман. Ветер южный слабый. Температура воздуха ночью -17-22, при прояснениях -27-32, днем -12-17, местами -20-25. На дорогах гололедица, - сообщили синоптики Мурманского гидрометцентра.

Стоит одеваться как можно теплее, чтобы не простудиться. Сейчас как раз наблюдается рост числа заболевших ОРВИ. Кроме того, лучше не ходить под крышами зданий, чтобы снежная глыба на голову не свалилась.

Напомним: в Мурманской области сняли на видео пушистую лисичку, которая залезла в машину в поисках еды. Плутовка хоть и боялась людей, но от угощения не отказалась.

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