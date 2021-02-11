Жителю Мурманска грозит до двух лет лишения свободы за кражу игровой приставки и видеокамеры

Мужчина продал технику, а деньги потратил. Фото: скриншот видео

Сотрудники магазина бытовой техники, что находится на проспекте Ленина в Мурманске, не досчитались ценного товара. А именно - видеокамеры за 32 тысячи рублей. Пришлось обращаться в полицию.

- С помощью записей с камер видеонаблюдения удалось установить личность вора и задержать его. 31-летний житель областного центра раньше уже привлекался к уголовной ответственности за угон. Северянин признался в краже и отметил, что технику продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Также полицейские установили, что мужчина причастен к совершению еще нескольких краж. Мурманчанин похитил из магазинов техники, расположенных в центре города, игровую приставку и видеокамеру. Общий ущерб составил свыше 47 тысяч рублей.

В отношении северянина возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ "Кража". Теперь его может ждать до двух лет лишения свободы. Сейчас местный житель находится под подпиской о невыезде.

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