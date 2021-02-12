Жители Санкт-Петербурга предпочитают ездить на февральские праздники в Апатиты

Билет до Заполярья петербуржцам обходится в 3 тысячи рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Tutu.ru выяснил, куда жители Санкт-Петербурга планируют поехать на февральских праздниках поездом.

Как оказалось, с 21 по 23 февраля в рейтинге самых популярных железнодорожных маршрутов у петербуржцев обосновалась Мурманская область.

- Самое популярное направление на февральские праздники из Санкт-Петербурга — это Москва, куда покупается практически каждый восьмой билет. Средний чек за поездку в одну сторону по сравнению с прошлым годом подрос на 13%, до 2 453 рублей. На втором месте по популярности у путешественников из северной столицы — Апатиты. Билет туда стоит в среднем 3 008 рублей, на 28% больше, чем год назад, - сообщает пресс-служба сервиса путешествий.

Также в топ-5 направлений для поездки рельсами-шпалами из Петербурга входят Сортавала, Тверь и Псков.

В целом, средний чек за поездку на поезде из Санкт-Петербурга 21 — 23 февраля составляет 2 379 рублей за билет в одну сторону — на 12% больше, чем год назад.

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