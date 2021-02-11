В Кировске появится мемориальная доска Юрию Каморному

Юрий Краморный прожил в Кировске 11 лет. Фото: администрация Мурманска

В Кировске решили вопрос с мемориальной доской заслуженному артисту РСФСР Юрию Краморному. Родился он на Урале, но вот 11 лет - до совершеннолетия - он жил в Кировске.

Юрий Краморный мечтал о театре и кино, поэтому занимался в театральной студии Дворца культуры Кировска, хоть и работал электриком-ремонтником на комбинате. Умер актер рано - в 37 лет: при странных обстоятельствах в него выстрелил милиционер.

В Кировске решили почтить память заслуженного артиста РСФСР.

- Памятную доску установят на фасаде Дворца культуры. Эскиз доски утвержден согласно рекомендации специальной комиссии, которая прошла под председательством главы администрации Юрия Кузина. Большинством голосов было принято решение поддержать инициативу активистов и установить памятную доску именно на фасаде Дворца культуры, где будущий заслуженный артист РСФСР занимался в театральной студии, - сообщили в администрации Кировска.

Юрий Каморный запомнился по таким фильмам, как "Зося", "Проводы белых ночей", "Будни уголовного розыска" и другим.

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