Руководителем УМВД России по Мурманску стал 35-летний уроженец Карелии

С 2019 года северянин занимал должность заместителя начальника мурманской полиции. Фото: 51.мвд.рф

В заполярной столице назначили нового руководителя УМВД России по Мурманску - им стал майор полиции Равшан Эргашев.

Начальник УМВД России по Мурманской области генерал-майор полиции Виталий Зайков отметил, что за годы службы в органах внутренних дел Равшан Эргашев прошел большой путь профессионального становления и накопил значительный опыт, а потому сможет обеспечить правопорядок и безопасность на территории областного центра.

Равшан Абдилхамитович Эргашев родился 28 января 1986 года в городе Беломорске Республики Карелия. В 2011 году окончил ПетрГУ по специальности «Юриспруденция».

С 2004 года работал в отделении ППС Беломорского района. В 2006 году перешел на службу в уголовный розыск. В 2012 году стал заместителем начальника отдела полиции по Беломорскому району, а через несколько лет уже был начальником полиции отдела МВД России по Медвежьегорскому району. Затем возглавил отделение МВД России по Кемскому району.

- С 2019 года северянин занимал должность заместителя начальника полиции УМВД России по Мурманску. Награжден медалью МВД России «За отличие в службе» 3 и 2 степени, медалью «За доблесть в службе», Почетной грамотой МВД России, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

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