В медсанчасти Снежногорска вышел из строя компьютерный томограф

Сотрудники ЦМСЧ ждут приезда инженера. Фото: vk.com/cmsch120

1 февраля в центральной медико-санитарной части № 120 Снежногорска сломался компьютерный томограф. Из-за этого прием пациентов, записанных на исследование, временно прекратили.

Для ремонта оборудования в медучреждение пригласили специалиста. Состояние аппарата оценят 11 февраля.

- Для диагностики поломки КТ-оборудования руководством учреждения заключен договор с официальным дистрибьютором. 11 февраля ожидается приезд в медсанчасть инженера, который после диагностики вынесет свой вердикт: что сломалось, подлежит ли ремонту компьютерный томограф и какова цена ремонта, если он возможен, - сообщили в официальной группе ЦМСЧ №120.

Компьютерная томография проводится для диагностики органов брюшной полости и почек, дыхательной и костной систем человека. Чаще всего КТ используют, чтобы определить точное расположение травм. При помощи КТ врачи с точностью до нескольких процентов могут определить, насколько поражены легкие больных COVID-19.

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