Андрей Чибис: "Арктический гектар будет очень востребован в Мурманской области"

По мнению губернатора, "арктический гектар" будет востребован у жителей Мурманской области. Фото: Олег ФИЛОНОК

На федеральном уровне сейчас прорабатывается программа "арктического гектара". О том, если ли у нее перспективное будущее, рассказал на пресс-конференции "Интерфакса" губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- По нашим оценкам, проект будет очень востребованный, и в плане развития туризма, чтобы построить гостевой дом или базу, и для жилищного строительства. Для многих трудоспособных семей возможность иметь свой дом - это стоп-фактор от переезда. Как у русских мужиков: "Я никуда не поеду, тут то, что я люблю", - сообщил глава региона.

Андрей Чибис отметил, что с "арктическим гектаром" есть трудности, так, чтобы северяне имели возможность построит дачу или дом, надо земли лесного фонда перевести под переселение.

- Но мы работаем над этим. Мы хотим дать легальную возможность жителям Мурманской области строить дома, - уточнил губернатор.

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