Четыре объекта в Мурманской области лишились статуса приоритетных инвестиционных проектов

Инвестиционные соглашения по четырем проектам в Мурманской области расторгнуты. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

9 февраля на сайте правительства Мурманской области были опубликованы четыре постановления, по которым статуса приоритетных инвестиционных проектов лишились несколько объектов, и инвестиционные соглашения в отношении них расторгнуты.

В их числе рыбоперерабатывающий завод в Мурманске, Териберский производственный кластер, стационарная площадка комплексной утилизации боеприпасов, тепличный комбинат по выращиваю овощей в Полярных Зорях.

Инвестиционные соглашения были заключены между областью и заинтересованными лицами в 2016-2017 годах.

Напомним, что Териберский производственный кластер создавался под эгидой "ЛавкаЛавка" для современного, экологически чистого производства продукции из дикоросов тундры и морской соли. Планируемые инвестиции в проект составляли почти 187 миллионов рублей, новых рабочих мест планировалось создать порядка 65.

Утилизацией боеприпасов собирались заниматься в Хибинах, это был первый резидент кировской территории опережающего социально-экономического развития. Проект оценивался в 126,7 миллиона рублей и мог создать свыше 130 новых рабочих мест в Кировске.

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