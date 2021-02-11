Число умерших от коронавируса в Мурманске на 11 февраля 2021 года составило 869 человек. Фото: Диана ИВАНОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 11 февраля 2021 года составило 869 человека. По данным оперативного штаба при правительстве регионов, за последние сутки от COVID-19 умерли еще пять человек. Всего с начала февраля новая коронавирусная инфекция унесла жизни 47 человек.

С марта 2020 года, когда в Мурманской области выявили нулевого пациента, заразились уже 44 797 жителей и гостей Заполярья. 141 новый случай зафиксировали за последние 24 часа, в последний раз подобный результат отмечался 8 октября - 142 человека. После этого пошел рост числа зараженных, который достиг максимума 2 декабря - 290 человек за сутки.

Несмотря на пандемию коронавируса, в Мурманской области в этом году состоится "Праздник Севера", хотя количество зрителей на нем все же будет ограничено.

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