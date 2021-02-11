Пожар в Корзуново: загорелся пятиэтажный дом, эвакуировали 3 взрослых и 5 детей

Причины пожара сейчас устанавливаются. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минувшая ночь для спасателей и жильцов дома №43 на улице Печенгской в Корзуново выдалась очень неспокойной и жаркой. В пятиэтажке произошел серьезный пожар.

- 11 февраля в 2.12 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании дома №43 на улице Печенгской в поселке Корзуново. Произошел пожар в жилом пятиэтажном здании. В результате происшествия сгорела техника, мебель на площади 15 квадратных метров. Закопчены стены и потолок на площади 50 квадратных метров. Эвакуировали трех взрослых и пять детей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

На месте ЧП работали два пожарно-спасательных подразделения - 13 человек личного состава, 3 единицы техники. Причины пожара сейчас устанавливаются.

Напомним: погорельцам из Кандалакши выплатят по 100 тысяч рублей. Для 22 семей, которые потеряли все в пожаре, собирают деньги и вещи.

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