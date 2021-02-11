По крушению «Онеги» в Баренцевом море проведут «горячую линию»

Мурманская транспортная прокуратура проведет "горячую линию". Фото: Борис КУДРЯВОВ

28 декабря 2020 года у архипелага Новая Земля затонуло судно «Онега» с портом приписки Мурманск. Из 19 членов экипажа спаслись только двое. Предварительная причина трагедии - сильное обледенение ярусолова.

По факту крушения судна было возбуждено уголовное дело. Напомним: его расследование осложняется тем, что «Онега» лежит на глубине почти 130 метров, поэтому обследовать ее пока нельзя.

Мурманская транспортная прокуратура проведет «горячую линию», одной из тем которой станет кораблекрушение в Баренцевом море.

- 12 февраля с 14 до 15 часов по телефонам 8 (8152) 55-70-35 и 55-70-30 пройдет «горячая линия» по приему обращений о фактах нарушений трудового законодательства и санитарных правил на морских судах, нарушений требований безопасности мореплавания при эксплуатации объектов морского транспорта, а также по вопросам действий (бездействий) органа следствия при расследовании уголовного дела, возбужденного по факту затопления судна «Онега», - сообщили в надзорном ведомстве.

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