В сети появилось видео, как на склоне горнолыжного курорта в Кировске сошла лавина

На прошлой неделе в Хибинах из-за утолщающихся снежных масс , объявили повышенный уровень лавинной опасности. Фото: Скриншот видео

Две недели Кольский полуостров находится во власти сильных снегопадов. Вихрь с Баренцева моря, который на этой неделе принес с собой заряды, постепенно ослабевает, на смену ему пришли морозы. Но последствия снегопадов пройдут еще не скоро.

На прошлой неделе в Хибинах из-за утолщающихся снежных масс , объявили повышенный уровень лавинной опасности. В зону риска попал даже горнолыжный комплекс "Кукисвумчорр". На некоторых его трассах запретили кататься из-за высокого риска схода массы.

А пока лыжники и сноубордисты ушли на другие трассы, на "Кукисвумчорре" спустили лавину. Видео этого опасного, но красивого и завораживающего процесса появилось в группе "Хибинский горный клуб OFFsk.com". Меньше чем за сутки его посмотрело более 15 тысяч человек.

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