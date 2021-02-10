Появилось видео задержания банды «черных риелторов» в Мурманске

Сейчас они находятся под стражей. Фото: Скриншот видео

Целых шесть лет в Мурманске промышляла группа мошенников, которая втиралась в доверие к местным жителям и заставляла их отказаться от единственной крыши над головой. Злоумышленники действовали слаженно, долгое время ловко скрываясь от закона.

Жертвами «черных риелторов» были те люди, которые находились в трудном материальном положении. Например, безработные, злоупотребляющие спиртными напитками, страдающие психическими расстройствами, что позволяло легко войти к ним в доверие. Путем долгих уговоров и обмана члены группы склоняли потерпевших к отчуждению квартир.

В январе 2021 года сотрудникам уголовного розыска вместе с бойцами Росгвардии удалось задержать пятерых злоумышленников. Сейчас они находятся под стражей.

- Следственными органами полиции расследуется 7 эпизодов противоправной деятельности подозреваемых. Шесть из них – это мошеннические действия с жилыми помещениями и одна кража денег с банковской карт. Продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех лиц, пострадавших от действий мошенников. Также предстоит установить ущерб, причиненный жителям Мурманской области, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении банды аферистов возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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