Всего с марта 2020 года, когда был выявлен нулевой пациент, COVID-19 заболели 44656 человек, 143 человека узнали о положительном результате теста за последние 24 часа. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 10 февраля 2021 года составило 864 человека. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки зафиксировано 6 летальных исходов от новой коронавирусной инфекции. Это максимальный результат с начала февраля.

Всего с марта 2020 года, когда был выявлен нулевой пациент, COVID-19 заболели 44656 человек, 143 человека узнали о положительном результате теста за последние 24 часа. Наибольший прирост зараженных наблюдается в Мурманске (+60, всего 22090), Североморске (+15, всего 4153) и Кандалакшском районе (+15, всего 3033).

Смогли победить ковид 42411 жителей Заполярья, а 1381 пациента еще остаются на лечении.

Напомним: Мурманская область вошла в число регионов, где жители доверяют вакцинации от коронавируса. Социологи выяснили, что северяне очень боятся заразиться коронавирусом и снова оказаться в локдауне.

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