Мурманчанин Артем Собинин первый в мире, кто делал 1000 дней подряд по 100 бёрпи

1000 дней по 100 бёрпи каждый день. Источник: личный архив

14 мая 2018 года мурманчанин Артем Собинин начал свой марафон «#100БерпиКаждыйДень. Бёрпи – это упражнение, которое включает в себя три элемента: планка, отжимание и прыжок, - и позволяет задействовать все основные группы мышц одинаково эффективно. Для многих, даже профессиональных спортсменов, бёрпи - это невыносимое упражнение, особенно, если подход превышает 20 повторений. Поэтому его мало кто любит. Но северянин не из робкого десятка.

- Целью марафона, лично для меня, стала тренировка дисциплины, силы воли и духа, характера и, конечно, физической выносливости. Но главная идея – это зарядить мотивацией к активному образу жизни окружающих меня людей, - рассказал «КП» Артем.

За время его личного марафона к Артему присоединилось несколько десятков «бёрподелов»: детей, девушек и юношей, женщин и мужчин. Каждый участник делает это исключительно для себя, ставит свои цели. Те, кто без перерыва проходит марафон в 100 дней, получает от Артема фирменную футболку. А у кого случается перерыв – обнуляют свой счетчик и начинают заново.

Этот вызов бросаю для себя. Посмотрим, на сколько меня хватит. Никакой декларации, никаких сроков! Источник фото: личный архив

6 февраля 2021 года Артем отметил своеобразную дату – 1000 дней по 100 бёрпи и оказался единственным в мире, кто смог это сделать. Помимо этого Артем два раза переплывал Кольский залив, один раз преодолел дистанцию в 1 километр в Баренцевом море, 2 раза выходил с курсом «Выжить любой ценой» в лес. В общем, там, где сложно и трудно, – там Артем Собинин. Видеотчеты безумного бёрподела можно посмотреть в его паблике.

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