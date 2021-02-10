Несовершеннолетний их Мурманска потратил 11 449 рублей с найденной банковской карты

Хозяйка карты увидела, что сумма на карте уменьшилась, и обратилась в правоохранительные органы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

8 декабря мурманский школьник, 2005 года рождения, нашел банковскую карту на улице Орликовой, которая была оснащена технологией бесконтактных платежей. Воспользовавшись ситуацией, что пин-код от карты вводить не надо, он отоварился в магазинах на общую сумму 11 449 рублей, а потом с чистой совестью связался через соцсети с хозяйкой и предложил ее вернуть.

Хозяйка карты к тому моменту уже успела ее заблокировать, и принимать находку отказалась. Но увидела, что сумма на карте уменьшилась, и обратилась в правоохранительные органы.

- В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершении инкриминируемого преступления признал в полном объеме, ущерб перед потерпевшей погашен в рамках расследования уголовного дела, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Мурманской области.

Обвинение предъявлено по подпункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ - тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета, а равно в отношении электронных денег. Максимальное наказание по ней – лишение свободы на срок до шести лет. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

В новом электронном мире - новые требования. И если раньше, найденные деньги на улице можно было потратить с легкой совестью, что об этом никто не узнает, то теперь воспользоваться чужой карточкой, забрать забытые деньги из банкомата, воспользоваться неисправным банкоматом - это не удача, а уголовное преступление.

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