На День Святого Валентина в Мурманске организуют массовое катание за 400 тысяч рублей

Официальной информации о будущем празднике пока нет. Фото: Иван МАКЕЕВ

День всех влюбленных - это не только повод сходить на свидание и подарить валентинку, но и признаться в любви к своему городу. Так подумали в Доме молодежи и решили организовать массовые катания на стадионе "Строитель" 13 февраля. Называться мероприятие будет "С любовью к Мурманску".

Документацию на него уже разместили 9 февраля на сайте госзакупок, это закупка у единственного поставщика. Создавать праздничное настроениеу северян будут на катке с помощью экрана и светового оборудования.

Массовое катание обойдется в 400 тысяч рублей - столько стоит арендовать и привезти на каток экран и световое оборудование, а так же обеспечить его работу с помощью звукорежисера, линейного инженера и монтажно-постановочной группы.В 2021 году Дом молодежи проводит уже второе такое мероприятие. 24 января в преддверии Дня студента под их эгидой также прошли массовые катания с тем же набором оборудования.

Официальной информации о будущем празднике пока нет.

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