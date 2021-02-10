Заседание Мурманской областной Думы началось с минуты молчания

Известный краевед, историк, писатель, поисковик умер 8 февраля на острове Партизанский. Фото: Антон ЗАБИРОВ

10 февраля состоялось первое в 2021 году заседание Мурманской областной Думы. Началось оно с грустного повода: парламентарии почтили минутой молчания память Михаила Орешеты. Известный краевед, историк, писатель, поисковик умер 8 февраля на острове Партизанский.

- Это был прекрасный человек, много сделавший для Мурманской области, - отметил спикер облдумы Сергей Дубовой.

Напомним: прощание с Михаилом Орешетой состоится 12 февраля в Мурманске. Уже сейчас северяне просят увековечить память человека, который всем сердцем любил наш край и боролся за сохранение памяти о важных событиях для Заполярья.

- Помогите сохранить наследие Михаила, его записи, книги. А самое главное, помочь продолжить поиск. Может, назвать его именем школу, где работал. Такие люди рождаются раз в 100 лет, если не реже, - пишут жители Мурманской области в соцсетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске хозяин оставил в машине собаку, несмотря на мороз: мнение эксперта. Животное внутри промерзшего салона автомобиля заметили прохожие (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru