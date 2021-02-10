Две церкви в Варзуге включены в реестр культурного наследия. Фото: Олег ФИЛОНОК

В январе 2021 года еще два объекта в Варзуге включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия - церковь Никольскую и церковь Святого Афанасия Александрийского и Святого Зосимы и Савватия Соловецких. Теперь в Варзуге целых пять объектов культурного наследия, включенных в реестр: еще раньше туда попали деревянная церковь Успения 1674 года постройки и оба кладбища на правом и левом берегу реки.

- Кладбище на успенской стороне приведено в порядок – обнесено металлической оградой, облагорожено. А вот на никольской стороне требует вложений. Мы пробовали своими силами, но это сложно. Может быть, теперь получим деньги на приведение его в порядок, - рассуждает глава Варзуги Геннадий Попов.

Варзуга – уникальное место в области. При реставрации фундамента Никольской церкви были обнаружены предметы быта, которые экспертиза датировала 1325 годом, хотя первые упоминания о селе появляются только 1419 году. А еще там есть иконы 17 века, они сейчас на реставрации.

Своей очереди ждут на включение в реестр еще пять объектов в этом старинном русском селе. Один из них - Церковь Петра и Павла. На проект ее реконструкции выделили около 6 миллионов рублей.

В доме купца Кагачева Петр Прокопьевич Заборщиков организовали музей поморского быта, дом Вопияшиной В.М. отреставрирован и на его базе появилась поморская изба. Ждут своей очереди еще два жилых дома и странный объект под названием «Варзуга IV», выявленный в 2012 году.

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