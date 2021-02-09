Водителю из Санкт-Петербурга пришлось вызывать сотрудников ГИБДД из-за мстительного жителя Апатитов

Теперь апатитчанину придется заплатить штраф. Фото: hibinform.ru

Некоторые автовладельцы ни за что не потерпят, если на их расчищенное и удобное парковочное место во дворе вдруг встанет другой автомобиль.

Так, 6 февраля водителю, приехавшему из Санкт-Петербурга в Апатиты по делам, потребовалась помощь заполярных инспекторов ГИБДД. Мужчина подъехал к дому № 28 на улице Дзержинского и припарковал свой Range Rover на свободное местечко, оставив под лобовым стеклом записку со своим номером телефона, если внезапно объявится "хозяин" парковки. Вернувшись через час к машине, петербуржец был крайне удивлен.

- Путь к автомобилю перегородил Opel Meriva, встав поперек. Сотрудники ГИБДД установили владельца иномарки, отправились к нему домой, но никто дверь не открыл. Opel забрали на платную стоянку, пока хозяин не объявится, - сообщили "КП" в пресс-службе УГИБДД России по Мурманской области.

Теперь мстительному апатитчанину придется заплатить штраф за нарушение правил стоянки транспортных средств, а также оплатить услуги эвакуатора.

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