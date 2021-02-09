Мурманская епархия создаст общество трезвости для борьбы с пьянством

Первое собрание Свято-Феодоритовского общества трезвости Мурманской епархии состоится 11 февраля в храме Варлаама Керетского. Фото: Мурманская епархия

В Мурманской области создадут общество трезвости. Об этом договорились Мурманская епархия и региональная общественная организация "Содействие".

Последняя уже много лет помогает северянам, попавшим в трудную жизненную ситуацию из-за пагубных привычек. Также она работает вместе со священниками, роль которых в становлении людей на праведных путь трудно переоценить. Так, настоятель прихода Благовещенского храма города Колы иерей Андрей Шилов является духовником реабилитационного центра "Пробуждение" и под его руководством при храме Благовещенья действует единственное в Мурманской области православное общество трезвости. Его собрания раз в неделю по четвергам посещают люди, прошедшие курс реабилитации в центре "Пробуждение".

Теперь же этому обществу предложили придать статус епархиального. Митрополит Митрофан поддержал инициативу и предложил нахвать его в честь преподобного Феодорита Кольского.

- Мы хотели бы возродить дореволюционную традицию народной трезвости, когда в Русском Православном обществе трезвости было огромное количество людей, которые действительно считали отказ от алкоголя нормой жизни. В наши дни Русская Православная Церковь продолжает осуждать пьянство и всячески поддерживает борьбу с ним, - отметил митрополит Митрофан.

Что важно, будущие члены общества должны будут давать обет трезвости с обязательным целованием креста, что является клятвой перед Богом. Также церковь планирует заказать специальную икону с ликами великомученика Вонифатия и преподобного Трифона Печенгского.

Первое собрание Свято-Феодоритовского общества трезвости Мурманской епархии состоится 11 февраля в храме Варлаама Керетского. В этот день обет трезвости дадут первые 7 человек, среди которых будут 2 женщины.

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