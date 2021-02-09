Специалисты Мурманской ветлаборатории обнаружили в рыбе и оливье избыток дрожжей

Больше всего дрожжей оказалось в рыбной и молочной продукции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дрожжи хороши в тесте, чтобы пирожки вкусные получались. А вот если их много в рыбе или молочных продуктах, то жди беды. Так, специалисты Мурманской областной ветлаборатории за прошлый год провели 258 исследований пищевых продуктов на показатель «дрожжи». Всего сотрудники выявили 28 несоответствий.

- В основном дрожжи присутствовали в рыбной продукции: вяленом ерше, камбале, а также в пресервах. Кроме того, эти грибы нашли в продукции общепита: салате оливье, чизкейке и пирожном. Восемь случаев избыточного количества дрожжей обнаружили в твороге, сливочном масле, простокваше, - объяснила "КП" директор Мурманской областной ветеринарной лаборатории Ольга Белак.

По словам руководителя учреждения, в продуктах должно содержаться нормированное количество определенных микроорганизмов. Дрожжи в небольшом количестве могут присутствовать в продуктах, но если их много, это оказывает негативное влияние на организм человека, например, вредит системе пищеварения.

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