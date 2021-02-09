Прощание с Михаилом Орешетой состоится 12 февраля

Как сообщили близкие Михаила Григорьевича, прощание с ним состоится 12 февраля с 11.00 до 12.00 в областном морге на улице Радищева. Фото: Михаил Кочу

8 февраля остановилось сердце известного краеведа, историка, писателя, поисковика Михаила Орешеты. Он поехал на свой любимый Партизанский остров, где ему стало плохо. Помощь не успела прийти...

Как сообщили близкие Михаила Григорьевича, прощание с ним состоится 12 февраля с 11.00 до 12.00 в областном морге на улице Радищева.

- Михаил Григорьевич был невероятно сильным и энергичным человеком. Приехав с Украины служить на Северный флот, он влюбился в Заполярье, после службы вернулся на Север и остался здесь. Беззаветно любил Мурманскую область. И для многих он стал героем еще при жизни. Почти полвека посвятил возвращению памяти о погибших бойцах Великой Отечественной войны. Знал каждую сопку, где проходили бои, и описывал войну в Заполярье в книгах. Вечная память, Михаил Григорьевич, - выразил слова скорби губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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