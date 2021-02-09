В Зеленоборском мужчина под влиянием алгоколя избил женщину поленом

Зеленоборца немедленно задержал участковый. В ходе допроса дебошир в содеянном признался.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Зеленоборском после совместного распития спиртных напитков мужчина набросился на женщину с поленом. Односельчане, мужчина 36 лет от роду и 42-летняя женщина, вместе употребляли алкоголь, после чего, как водится в таких историях, между ними внезапно возникла сильная неприязнь.
Товарищи по стакану ругались во дворе дома, мужчина схватил бревно из сарая, набросился на женщину и несколько раз ударил ее по голове. Как сам признается – потерял над собой контроль. Врачи скорой помощи, прибывшие на место происшествия, зафиксировали у пострадавшей ушибы головы и ссадины.
Зеленоборца немедленно задержал участковый. В ходе допроса дебошир в содеянном признался.
- Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 115 УК РФ - умышленное причинение легкого вреда здоровью. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
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