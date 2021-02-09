Аэропорт "Мурманск" закрыли из-за обледеневшей взлетной полосы

Самолеты задерживаются с вылетом. Фото: Олег ФИЛОНОК

Погода в Мурманской области последнюю неделю доставляет массу хлопот всем. Из-за сильных снегопадов автомобилистам приходится откапывать свои машины из сугробов, коммунальщикам - усиленно чистить дороги, а самолетам уходить на запасной аэродром.

Сейчас вдобавок к снежным хлопьям добавилась еще одна проблема - морозы. Из-за них аэропорт "Мурманск" 9 февраля закрыли.

- Аэропорт ориентировочно закрыт до 13.30 в связи с низкой температурой воздуха и обледенением взлетно-посадочной полосы, - уточнили "КП" в воздушной гавани Заполярья.

Поэтому рейс SU-1320, следующий по маршруту Шереметьево-Мурманск, задерживается до 16.25. Он ушел на запасной аэродром Архангельск. А рейс SU-1321 (Мурманск-Шереметьево) задерживается до 17.30. В свою очередь самолет FV-6343 (Пулково-Мурманск), ушел обратно любоваться мостами Петербурга. Задерживается он ориентировочно до 16 часов 25 минут.

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