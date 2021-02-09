Коронавирус забрал жизни 6 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 9 февраля 2021 года составило 858 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки зафиксировано 6 летальных исходов от новой коронавирусной инфекции. Пока что это максимальный результат с начала февраля.

Всего с марта 2020 года, когда был выявлен нулевой пациент, COVID-19 заболели 44513 человек, 141 человек узнали о положительном результате теста за последние 24 часа. Наибольший прирост зараженных наблюдается в Мурманске (+57, всего 22030), Североморске (+13, всего 4138) и Кандалакшском районе (+12, всего 3018).

Смогли победить ковид 42132 жителя Заполярья, а 1523 пациента еще находятся на лечении.

Напомним: в регионе от коронавируса привились свыше 10 тысяч человек. В Мурманскую область доставили 16 тысяч доз вакцины от коронавируса.

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