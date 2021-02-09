Житель Кандалакши проведет 9 лет в колонии за убийство знакомого, который угрожал ему вилкой

Виновник два раза ударил ножом 58-летнего северянина. Фото: vk.com/sumurm

46-летний кандалакшанин, набравшись от алкоголя излишней храбрости, решил расправиться со знакомым при помощи столового прибора.

Как установили следствие и суд, днем 26 сентября 2020 года двое мужчин распивали спиртное в квартире дома №24 на улице Спекова в Кандалакше. Тут между ними разгорелся конфликт, из-за которого оборвалась жизнь человека. Обвиняемый схватил кухонный нож и два раза ударил им 58-летнего северянина в левую ключицу. Последний успел выбежать на улицу, где умер от полученных травм.

- Местного жителя задержали по горячим следам. Свою вину в совершении преступления он признал частично, отметив, что побаивался погибшего мужчину, так как тот угрожал ему вилкой, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

По части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" суд приговорил северянина к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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