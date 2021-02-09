Спортивный клуб «Северное сияние – Апатиты» отметил три года «Снежным забегом»

Вот уже третий год подряд они проводят Снежный забег. Фото: Личный архив Анастасии Кашатановой

Современные спортивные клубы – это не помещение с вымпелами на стене, кубками и календариками, а сообщества в специальных спортивных приложениях, куда вступают люди со всего мира. Такой клуб «Северное сияние - Апатиты» создан и любителями бега в Мурманской области

Вот уже третий год подряд они проводят Снежный забег. В этот раз в нем приняли участие 22 человека со всей области, который соревновались на трех дистанциях 20, 10 и 3 километра по уже проложенной трассе в Академгородке. Снегопад, накрывший область, накидал 5 сантиметров свежего снега, чем очень усложнил задачу все участникам. На дистанции 20 километров лучший результат был у Андрея Яновича и Елены Ганюшкиной из Апатитов. Кстати, третьей на этой дистанции пришла Анастасия Каштанова из Мурманска – один из организаторов бегового клуба «MyRun» в Мурманске.

- Бежалось отлично. Погода была хорошая, солнышко было, легкий морозец. Дистанция далась легко. Даже сама не ожидала. Давно уже 20 не бегала, - рассказывает участница забега Анастасия Каштанова.

На дистанции 10 километров первое место занял Иван Воробьев из Кандалакши, а у женщин победила дружба - Яна Овчинникова (Апатиты) и Ирина Ливерук (Ловозеро) финишировали вместе.

Клуб «Северное Сияние» поблагодарил за помощь в проведении пробега администрацию Федерального исследовательского центра КНЦ РАН и сотрудников катка «Академический».

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