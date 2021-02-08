Умер известный краевед Мурманской области Михаил Орешета

Михаил Орешета умер на 68-м году жизни. Фото: Андрей Карабань

8 февраля стало известно, что больше не бьется сердце одного из самых сильных по душу людей Мурманской области, известного краеведа, историка, писателя, поисковика и общественного деятеля Михаила Орешеты. Ему было 67 лет.

- О его смерти сообщил Александр Кремнев. Михаилу Орешете стало плохо на Партизанском острове. На место был вызван самолет МЧС, однако спасти Михаила не смогли, - рассказали в сообществе «группа Михаила Орешеты».

Партизанский остров имел особенное значение для Михаила Григорьевича. Много лет он оберегал это место, по которому прошла война, помог воссоздать здесь постройки того времени, переживал, когда здесь бушевал пожар. Известный краевед, который любил свой край так сильно, умер там, куда его вело сердце.

"Комсомольская правда"-Мурманск" скорбит вместе с родными и близкими Михаила Григорьевича.

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