Погода в Мурманске и области на 9 февраля 2021 года: до -20 и метель

Синоптики сообщают, что испытания непогодой продолжаются. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Тем, кому не нравится снежная погода и бесконечная метель с сильным ветром, придется подождать. Синоптики сообщают, что испытания непогодой продолжаются.

- 9 февраля Кольский полуостров будет находиться на западной периферии циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается местами снег, ночью на севере области порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -8-13°, при прояснениях -20-25°. 10-11 февраля ожидается уменьшение интенсивности осадков и небольшое понижение температуры воздуха, - сообщили в Мурманском управлении по гидрометеорологии мониторингу окружающей среде.

Напомним: в Заполярье непогода царит уже неделю, коммунальные службы работают круглосуточно в режиме повышенной готовности. В Мурманске уже выпали две февральские нормы осадкой. И новые заряды несет вихрь с Баренцева моря.

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