Прокуратура: В поликлинике «РЖД - Медицина» нельзя было попасть на прием к врачам

В поликлинике не осуществлялась предварительная запись на прием к врачам. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кто из нас не сталкивался с проблемой, что взят талон к нужному врачу сложно, да и просто дозвониться до регистратуры - миссия тоже трудная. Но все же в некоторых медучреждениях работают над ошибками, чтобы пациентам стало попроще. Хотя и не везде.

Так, нарушения нашли в частном учреждении здравоохранения «Поликлиника «РЖД - Медицина».

- Установлено, что в поликлинике не осуществлялась беспрепятственная и безотлагательная предварительная запись больных на прием к врачам, как при непосредственном обращении больных в поликлинику, так и по телефону, - сообщили в Мурманской транспортной прокуратуре. Главному врачу внесено представление. По результатам его рассмотрения нарушения устранены, пять виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним: прокуратура обнаружила, что школа иностранных языков в Мурманске работала без лицензии. Два года организация дополнительного образования не могла получить нужный документ.

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