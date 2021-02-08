Сильный ветер обрушил леса у Мурманского областного драмтеатра

Леса у драмтеатра повалил сильный ветер. Фото: vk.com/arctic51

Вот уже неделю погода испытывает Мурманскую область на прочность: Кольский полуостров засыпает снегом, а ветер заставляет северян торопиться домой.

Именно порывы ветра стали причиной обрушения строительных лесов у Мурманского областного драматического театра.

- Леса начали устанавливать еще в четверг, 4 февраля, чтобы завершить работы по фасаду. В субботу, 6 февраля, их затянули пленкой. Сильный порыв ветра создал парусность и не до конца закрепленная конструкция упала. В этот момент рабочих рядом не было, и никто не пострадал, - рассказали "КП" в министерстве строительства Мурманской области.

Напомним: храм Мельпомены готовят к открытию после затянувшейся реконструкции. Как ранее сообщал вице-губернатор - министр строительства Владислав Сандурский, театр должен открыться 27 марта.

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