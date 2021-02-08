В Мурманске прошли соревнования по кикбоксингу имени Элины Гисмеевой

Элина утонула во время шторма в Севастополе в августе 2019 года, она была мастером спорта международного класса, членом сборной команды Мурманской области и России по кикбоксингу, неоднократной победительницей и призером чемпионатов России, Европы и мира. Фото: Правительство МО

Более 150 человек из Мурманска, Мончегорска, Гаджиево, Полярного, Североморска, Апатитов и Ковдора приняли участие 7 февраля в чемпионате и первенстве региона по кикбоксингу. Этим соревнованиями присвоили имя мурманской спортсменки Элины Гисмеевой.

Напомним, Элина утонула во время шторма в Севастополе в августе 2019 года, она была мастером спорта международного класса, членом сборной команды Мурманской области и России по кикбоксингу, неоднократной победительницей и призером чемпионатов России, Европы и мира.

Соревнования проводились по дисциплине фулл-контакт среди мужчин и женщин, юношей и девушек 13-14, 15-16 лет, юниоров и юниорок 17-18 лет. Фото: Правительство МО

- Соревнования, посвященные памяти Элины Гисмеевой, – это спортивный ориентир для юных кикбоксеров. Для каждого из большой спортивной семьи важно знать историю спорта в регионе и людей, внесших большой личный вклад в его развитие, – отметила и.о. министра спорта и молодежной политики Мурманской области Светлана Наумова.

Соревнования проводились по дисциплине фулл-контакт среди мужчин и женщин, юношей и девушек 13-14, 15-16 лет, юниоров и юниорок 17-18 лет. От мурманского спортивного клуба «Ирбис» обладателями золотых наград стали Елена Герасимова, Роман Кривунец , Георгий Максимов, Виталий Зимин. От североморского клуба «БАРС СФ» - Виктория Жбанова и Рустам Акберов.

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