Психически нездоровый житель Колы призывал поддерживать террористов

Оказалось, что к терроризму молодой человек призывал не в здравом уме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часто алкоголь подталкивает людей становится "террористами" и сообщать, что какое-то узнаваемое здание в городе скоро взорвут. Но бывают и другие причины.

Так, 22-летний житель Колы активно агитировал земляков поддержать организации, деятельность которых запрещена в России.

- В декабре 2019 года мужчина разместил на своей персональной странице на одном из социальных сайтов изображения и текстовые комментарии террористического и экстремистского характера, призывающие принять участие в боевых действиях организации, деятельность которой признана террористической и запрещенной на территории Российской Федерации и оправдывающие деятельность указанной организации, а также призывы к национальной розни, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Оказалось, что к терроризму молодой человек призывал не в здравом уме. Комплексная амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у мужчины психическое заболевание и в момент совершения запрещенных уголовным законом деяний не мог понимать характер и общественную опасность своих действий, руководить ими.

В отношении жителя Колы возбудили сразу два уголовных дела: по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет») и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). Через суд для него будут добиваться принудительного лечения.

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