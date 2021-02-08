В Мурманске задолжавшая миллион рублей мать спряталась от приставов за шторой

Северянку, как она не сопротивлялась, доставили в отделение судебных приставов для проведения следственных действий по уголовному делу. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Обычно мужчин обвиняют в том, что они не платят алименты своим детям, но на самом деле грешат этим и женщины.

Так, в Мурманске женщина почти 40 лет забыла про то, что у нее есть два ребенка. Несколько лет она не платила алименты и накопила долг свыше миллиона рублей. Да, видимо, и не могла потянуть сумму, ведь нигде не работала. На все действия приставов, которые напоминали женщине о ее долге, она закрывала глаза. И как закономерный итог, в ее отношении возбудили уголовное дело по ст. 157 УК Российской Федерации за злостное уклонение от алиментов.

- В рамках расследования уголовного дела за уклонение от уплаты алиментов было вынесено постановление о принудительном приводе. Прибывших по адресу проживания должницы судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судоввстретил ее сожитель. Он сообщил что гражданская жена ушла по делам и когда вернется - ему неизвестно, - рассказали в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

Правда, мужчина лукавил: в это время горе-мать стояла за занавеской, и ее силуэт было нетрудно увидеть. Когда приставы попросили "Гюльчатай" открыть личико, женщина разозлилась, стала ругаться на пришедших и пытаться прогнать их из квартиры.

- За воспрепятствование законной деятельности судебных приставов, находящихся при исполнении служебных обязанностей, в отношении гражданки был составлен административный протокол по ст. 17.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - уточнили в ведомстве.

Северянку, как она не сопротивлялась, доставили в отделение судебных приставов для проведения следственных действий по уголовному делу.

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