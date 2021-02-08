Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Школа иностранных языков в Мурманске работала без лицензии

Два года организация дополнительного образования не могла получить нужный документ
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Руководству организации дополнительного образования грозит штраф до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Руководству организации дополнительного образования грозит штраф до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В День знаний, 1 сентября 2018 года в Первомайском округе Мурманска в здании №42 на улице Баумана, где ранее находился медицинский колледж, заработала школа иностранных языков. Согласно ее сайту, детей и взрослых готовы были учить английскому, французскому, финскому, норвежскому и другим языкам.

Но во время проверки прокуратуры выяснилось, что почти два года АНО ДО "Исток" работало без лицензии.

- С законными представителями обучающихся заключаются соответствующие договоры на оказание услуг. Вместе с тем, до настоящего времени АНО ДО «Исток» не получена лицензия на образовательную деятельность, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

При этом на сайте школы значится другая организация АНО ДО "СЛОВО", основанная еще в 1999 году.

- С учетом выявленных нарушений директору АНО ДО "Исток" внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере лицензирования образовательной деятельности, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ, - уточнили в надзорном ведомстве.

Руководству организации дополнительного образования грозит штраф до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске хозяин оставил в машине собаку, несмотря на мороз: мнение эксперта. Животное внутри промерзшего салона автомобиля заметили прохожие (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru