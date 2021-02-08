Школа иностранных языков в Мурманске работала без лицензии

Руководству организации дополнительного образования грозит штраф до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В День знаний, 1 сентября 2018 года в Первомайском округе Мурманска в здании №42 на улице Баумана, где ранее находился медицинский колледж, заработала школа иностранных языков. Согласно ее сайту, детей и взрослых готовы были учить английскому, французскому, финскому, норвежскому и другим языкам.

Но во время проверки прокуратуры выяснилось, что почти два года АНО ДО "Исток" работало без лицензии.

- С законными представителями обучающихся заключаются соответствующие договоры на оказание услуг. Вместе с тем, до настоящего времени АНО ДО «Исток» не получена лицензия на образовательную деятельность, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

При этом на сайте школы значится другая организация АНО ДО "СЛОВО", основанная еще в 1999 году.

- С учетом выявленных нарушений директору АНО ДО "Исток" внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере лицензирования образовательной деятельности, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ, - уточнили в надзорном ведомстве.

Руководству организации дополнительного образования грозит штраф до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток

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