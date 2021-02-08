Всего с марта 2020 года COVID-19 заболели уже 44 372 человека, 143 человека узнали о положительном результате теста за последние 24 часа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 8 февраля 2021 года составило 852 человека. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки зафиксированы четыре летальных случая от нового коронавирусной инфекции.

Всего с марта 2020 года COVID-19 заболели уже 44 372 человека, 143 человека узнали о положительном результате теста за последние 24 часа. Такой же результат был в регионе 9 октября, после этого число зараженных стало расти.

Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев сообщил, что в Заполярье сохраняется тенденция к улучшению эпидемиологической обстановки с коронавирусом. В регион поступило свыше 16 доз отечественной вакцины "Спутник V", более 10 тысяч северян уже сделали прививку. Также в медучреждениях за две недели свернули 190 ковидных коек.

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