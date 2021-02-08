8 февраля дорогу на Териберку закрыли во второй раз

Когда откроют путь к селу, пока не известно: 8 февраля метель все еще будет царствовать на полуострове. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Снегопады все еще держат Мурманскую область в своих объятиях. В Мурманской области уже выпало больше месячной нормы осадков, и показатели все растут.

7 февраля в 11 утра из-за плохой видимости и сильных переметов закрыли для движения дорогу на Териберку. К тому моменту на не несколько машин успели оказаться в снежном плену. Правда, движение по ней возобновили уже через пять часов, что для этой сложной дороги очень быстро.

Но радость водителей, что можно попасть домой в село или, наоборот, выехать из него, была недолгой.

- С 7 утра 8 февраля дорога Кола - Серебрянские ГЭС с 32 километра до поселка Туманный и автоподъезд к селу Териберка закрыта, - сообщили в "Мурманскавтодоре".

Когда откроют путь к селу, пока не известно: 8 февраля метель все еще будет царствовать на полуострове.

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