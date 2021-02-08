Заместителем министра цифрового развития Мурманской области стала выпускница Гарварда Александра Никипелова

Александра Никипелова – выпускница Высшей школы экономики по специальности «экономика» и специализированных курсов ряда международных университетов, а том числе Гарварда. Фото: Правительство Мурманской области

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области 8 февраля губернатор Андрей Чибис начал с кадровых назначений. Министром внутренней политики снова стал Глеб Шинкарчук. А заместителем министра цифрового развития региона назначена Александра Никипелова.

- В ее ведении будет Центр управления регионом. Ранее она работала в госкорпорации «Росатом», где курировала направление «Умный город», в том числе в Мурманской области. Она будет отвечать за трансформацию Центра управления регионом в масштабную систему, позволяющую информировать и принимать решения на основании анализа данных. Руководителям исполнительных органов власти и местного самоуправления нужно будет плотно с Александрой взаимодействовать, - сообщил Андрей Чибис.

К слову, Александра Никипелова – выпускница Высшей школы экономики по специальности «экономика» и специализированных курсов ряда международных университетов, а том числе Гарварда. Также она работала в оргкомитете чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.

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