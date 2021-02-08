Министр здравоохранения Мурманской области: в регионе от коронавируса привились свыше 10 тысяч человек

В Мурманскую область привезли 16 тысяч доз вакцины "Спутник V". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области сохраняется тенденция к улучшению ситуации с коронавирусом. Об этом на оперативном совещании 8 февраля сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

Это значит, что каждый день выявляют все меньше инфицированных. Благодаря этому удается сворачивать все больше ковидных коек: за две недели перепрофилированы уже 190 коек, а осталось 1327. При этом 30% ковидных коек свободно.

- В Мурманской области также продолжается вакцинация от коронавируса. Запись ведется через портал "Госуслуги", 2700 записей уже успешно прошли. В регион завезли 16 тысяч доз вакцины, 10 тысяч северян привились, - рассказал Дмитрий Панычев. - Началась вакцинация на крупных промышленных предприятиях.

При этом на обсервации находятся 1372 человека, 3826 - на самоизоляции.

- В целом, не расслабляемся. Вся служба работает в тонусе, - добавил профильный министр.

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