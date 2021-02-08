Глеб Шинкарчук назначен министром внутренней политики Мурманской области

Глеб Шинкарчук снова стал министром по внутренней политике. Фото: правительство Мурманской области

Новая неделя началась в Мурманской области с новых кадровых назначений в правительстве региона. Губернатор Андрей Чибис сообщил сразу о двух новых сотрудниках в своей команде.

Так, министром по внутренней политике стал Глеб Шинкарчук. Ранее он уже занимал эту должность, но покинул ее в октябре 2019 года, когда после выборов губернатора была представлена новая команда.

- Последний год Глеб Шинкарчук работал моим советником. Отвечал за разные вопросы, в том числе за переустройство и создание Печенгского округа, все было сделано успешно. Глеб Григорьевич известен всем нашим коллегам и муниципалитетам. Он будет работать в тесной связке с вице-губернатором Владимиром Евменьковым, надеюсь, что это даст результаты , на которые мы все нацелены, - сообщил Андрей Чибис.

Напомним: ранее министром по внутренней политике была Вера Леонова.

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