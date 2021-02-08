Глеб Шинкарчук назначен министром внутренней политики Мурманской области

Глеб Шинкарчук снова стал министром по внутренней политике. Фото: правительство Мурманской области
Новая неделя началась в Мурманской области с новых кадровых назначений в правительстве региона. Губернатор Андрей Чибис сообщил сразу о двух новых сотрудниках в своей команде.
Так, министром по внутренней политике стал Глеб Шинкарчук. Ранее он уже занимал эту должность, но покинул ее в октябре 2019 года, когда после выборов губернатора была представлена новая команда.
- Последний год Глеб Шинкарчук работал моим советником. Отвечал за разные вопросы, в том числе за переустройство и создание Печенгского округа, все было сделано успешно. Глеб Григорьевич известен всем нашим коллегам и муниципалитетам. Он будет работать в тесной связке с вице-губернатором Владимиром Евменьковым, надеюсь, что это даст результаты , на которые мы все нацелены, - сообщил Андрей Чибис.
Напомним: ранее министром по внутренней политике была Вера Леонова.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Губернатор Мурманской области уволил министра природных ресурсов и экологии Анну Багрову. Увольнение министра природных ресурсов экологии Мурманской области Анны Багровой (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru