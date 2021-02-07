В Мурманске нашли дом для кота, которого просил пристроить сирота

Благодаря огласке удалось найти для Васьки новый дом.

6 февраля по мурманским пабликам в «ВКонтакте» разлетелся пост с просьбой о помощи. 15-летний Александр искал передержку для своего кота Василия.

Молодой человек - сирота. Его взяла к себе родственница, да потом отказалась от парня, поэтому его путь лежит в детский дом. Но туда нельзя взять Ваську. Поэтому ему нужна временная передержка, пока Александру не исполнится 18, и он не сможет забрать любимца обратно.

Всего за день благодаря огласке этой истории удалось найти для Васьки новый дом.

- Много людей откликнулось с предложением помочь. Даже звонили из Москвы и были готовы забрать кота туда, оплачивать мальчику дорогу, чтобы он мог навещать кота. Василия забрали хорошие люди из Мурманска, Александр сможет его навещать, - рассказали волонтеры, которые помогали сироте.

Они благодарят всех, кто помогал Александру в его непростой ситуации.

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