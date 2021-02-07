Проезд в Туманный и Териберку закрыли из-за сильных снегопадов

Дорога будет вновь доступна, когда погода улучшится. Фото: vk.com/my_teriberka

В последнее время погода не сильно радует жителей Мурманской области. В регионе разыгрались сильные снегопады, что усложнило жизнь автовладельцам. Так, 7 февраля ограничили проезд в Териберку и Туманный, пока метеоусловия не улучшатся.

- С 11.00 из-за неблагоприятных метеоусловий (снег, метель) и в целях предотвращения ДТП до улучшения погоды закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на участке «Кола-Серебрянские ГЭС» с 32 километра по 135 километр и с 0 километра по 40 километр автоподъезд к селу Териберка Кольского района, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Также для большегрузов был закрыт участок дороги с Оленегорска до Мурманска. Сейчас движение на федеральной автотрассе Р-21 «Кола» с 1290 километра по 1375 километр восстановлено. А вот попасть в Териберку все еще нельзя.

Заполярные госавтоинспекторы просят водителей соблюдать правила дорожного движения, боковой интервал, интервал до впереди движущейся машины. Пешеходам тоже нужно быть внимательными, особенно при переходе проезжей части.

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